Fudbaleri Partizana savladali su u gostima ekipu TSC-a rezultatom 1:0 u 12. kolu Superlige Srbije.

Posle meča izjavu je dao trener Partizana Srđan Blagojević:

TSC - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Printscreen/Youtube/TV Arena sport

- Marko nas je spasao u nekoliko situacija. Bio je igrač utakmice. TSC je kvalitetan tim koji je nametnuo svoj ritam u drugom delu meča. Ljut sam na moje igrače, pokazali su sebičnost i tek ćemo razgovrati o tome. Hvala našim navijačima koji su došli ovde u Bačku Topolu da nas podrže.

Potom, odlučio je Blagojević da uputi i apel svima u srpskom fudbalu.

- Iskoristiću priliku da se zahvalim navijačima što su došli, pomogli nam, sjajan ambijent, teren, puno publike. Ako mogu nekako da utičem na odluke i kažnjavaju zatvaranja stadiona svih klubova, ako može nekad to da se preinači u kaznu da mogu samo deca da dolaze i žene, to bi značilo našem fudbalu. Kad je ovakav ambijent, uvek je drugačije. Klub treba da snosi posledice, ali bi drugačija kazna bila da se igra pred decom i ženskom publikom - zaključio je Blagojević za "TV Arena sport".

