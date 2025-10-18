Fudbaleri Bajerna pobedili su na svom terenu u Minhenu Borusiju Dortmund 2:1, u sedmom kolu nemačke Bundeslige.
Fudbal
BAJERNU PRIPAO DERBI BUNDESLIGE: Dortmund se kasno probudio
Slušaj vest
Strelci za Bajern bili su Hari Kejn u 22. i Mikel Olise u 79. minutu.
Gol za Borusiju postigao je Julian Brant u 84. minutu.
Bajern je prvi sa 21 bodom, a Borusija Dortmund je na četvrtom mestu sa 14 bodova.
U narednom kolu, Bajern će gostovati Borusiji Menhengladbah, dok će Borusija Dortmund dočekati Keln.
(Beta)
Reaguj
Komentariši