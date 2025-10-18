Slušaj vest

Strelci za Bajern bili su Hari Kejn u 22. i Mikel Olise u 79. minutu.

Gol za Borusiju postigao je Julian Brant u 84. minutu.

Bajern je prvi sa 21 bodom, a Borusija Dortmund je na četvrtom mestu sa 14 bodova.

U narednom kolu, Bajern će gostovati Borusiji Menhengladbah, dok će Borusija Dortmund dočekati Keln.

(Beta)

Ne propustiteFudbalBLAGOJEVIĆ BLJUVAO VATRU PO IGRAČIMA NAKON POBEDE U TOPOLI: Besan na sebičnost fudbalera Partizana!
Srđan Blagojević
FudbalPOKER LALA U NOVOM SADU: Vojvodina pobedila Radnički 1923
partizan-vojvodina-457397.JPG
FudbalŠAMPION PAO U TORINU: Đovani Simeone presudio Napoliju
Torino
FudbalŠAH-MAT AKCIJA PARTIZANA ZA GOL U TOPOLI: Poslali po burek fudbalere TSC-a! (VIDEO)
Gol Partizana protiv TSC-a

U Beogradu se održava deveta Balkanska olimpijada baleta i umetničke igre – okuplja umetnike iz više od 13 zemalja: evo koje su nagrade za najuspešnije! Izvor: Kurir televizija