Fudbaleri TSC-a su u okviru 12. kola Superlige Srbije na svom terenu dočekali Partizan, gde su i poraženi sa 1:0 na svom terenu.

Posle meča u Bačkoj Topoli javnosti se obratio trener TSC-a Darije Kalezić:

TSC - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Printscreen/Youtube/TV Arena sport

- Šta više da kažem sem toga? To je stručno znanje kao fudbalskog komentatora je reklo baš onako kako zaslužujemo. Mislim da utakmica sama govori o sebi, imali smo dve, tri mrtve šanse u prvom poluvremenu. Stopostotne, oči u oči sa golmanom, nismo dali. Kvalitet Partizana onda, na kraju su momci stvarno jednom sistematskom, veoma inteligentnom i taktičkom igrom pritiskali Partizana, uvalili ga u njihov šesnaesterac. Kreirali smo šanse, opet smo tu zakazali. Na kraju, rezultat je odlika i razlika kvaliteta između dve ekipe - rekao je Kalezić.

