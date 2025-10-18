Fudbaleri TSC -a su u okviru 12. kola Superlige Srbije na svom terenu dočekali Partizan , gde su i poraženi sa 1:0 na svom terenu.

- Šta više da kažem sem toga? To je stručno znanje kao fudbalskog komentatora je reklo baš onako kako zaslužujemo. Mislim da utakmica sama govori o sebi, imali smo dve, tri mrtve šanse u prvom poluvremenu. Stopostotne, oči u oči sa golmanom, nismo dali. Kvalitet Partizana onda, na kraju su momci stvarno jednom sistematskom, veoma inteligentnom i taktičkom igrom pritiskali Partizana, uvalili ga u njihov šesnaesterac. Kreirali smo šanse, opet smo tu zakazali. Na kraju, rezultat je odlika i razlika kvaliteta između dve ekipe - rekao je Kalezić.