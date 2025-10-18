Arsenal je prvi sa 19 bodova, a Fulam je na 14. mestu sa osam poena.
PREMIJER LIGA
TOBDŽIJE UČVRSTILE LIDERSKU POZICIJU: Arsenal na gostovanju pobedio Fulam
Slušaj vest
Fudbaleri Arsenala pobedili su na gostujućem terenu u Londonu Fulam 1:0, u osmom kolu engleske Premijer lige.
Strelac pobedonosnog gola bio je Leandro Trosard u 58. minutu.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Vidi galeriju
Arsenal je prvi sa 19 bodova, a Fulam je na 14. mestu sa osam poena.
U narednom kolu, Arsenal će dočekati Kristal Palas, dok će Fulam gostovati Njukaslu.
Reaguj
Komentariši