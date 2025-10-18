Slušaj vest

Fudbaleri Arsenala pobedili su na gostujućem terenu u Londonu Fulam 1:0, u osmom kolu engleske Premijer lige.

Strelac pobedonosnog gola bio je Leandro Trosard u 58. minutu.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Arsenal je prvi sa 19 bodova, a Fulam je na 14. mestu sa osam poena.

U narednom kolu, Arsenal će dočekati Kristal Palas, dok će Fulam gostovati Njukaslu.

