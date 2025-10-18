Slušaj vest

Srpski fudbalski reprezentativac Srđan Babić doživeo je tešku povredu u dresu Spartaka iz Moskve.

Kako je saopšteno iz kluba, Babiću je dijagnostikovan pucanje prednjih ukrštenih ligamenata desnog kolena.

Srđan Babić Foto: Nemanja Nikolić, Fss

- Naš defanzivac zadobio je ozbiljnu povredu desnog kolena u današnjoj utakmici protiv Rostova. Operacija će biti obavljena u najskorije vreme. Želimo mu brz oporavak - Srđane, uz tebe smo - navodi se u saopštenju Spartaka.

Nekadašnji štoper Crvene zvezde je teren morao da napusti već u 10. minutu, a umesto njega je u igru ušao Kamerunac Kristofer Vu.

