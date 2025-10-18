Inter savladao Romu - 1:0.
INTER UTIŠAO RIM: Vučica pala u derbiju Serije A! (VIDEO)
Fudbaleri Intera ostvarili su pobedu na gostovanju Romi rezultatom 1:0 u derbiju sedmog kola italijanske Serije A.
Četvrtim uzastopnim trijumfom “neroazuri” su iskoristili kiks Napolija i preuzeli lidersku poziciju na tabeli.
Utakmica na “Olimpiku” rešena je vrlo rano, već u šestom minutu. Nikolo Barela je maestralno proigrao mladog Francuza Bonija, koji je izbegao ofsajd zamku i smireno matirao golmana Mileta Svilara sa sedam metara za 0:1.
