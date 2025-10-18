Atletiko Madrid - Osasuna 1:0.
pobeda
LA LIGA: Atletiko teškom mukom pobedio Osasunu!
Fudbaleri Atletiko Madrida savladali su Osasunu rezultatom 1:0 u utakmici devetog kola španske La lige.
"Jorgandžije" su se ponovo mučile i teško probile bedem gostiju iz Pamplone, a jedini put to su učinile u 69. minutu.
Atletiko Madrid - Sijetl Foto: Tom Jones / Zuma Press / Profimedia
Tada je Tijago Almada bio strelac, ali posle prelepog driblinga, prodora i asistencije Đovanija Simeonea, kome ide "pola gola".
Atletiko je na četvrtom mestu na tabeli sa 16 osvojenih bodova.
Osasuna je ostala na 10 bodova i 12. poziciji.
