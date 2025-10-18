Slušaj vest

Fudbaleri Atletiko Madrida savladali su Osasunu rezultatom 1:0 u utakmici devetog kola španske La lige.

"Jorgandžije" su se ponovo mučile i teško probile bedem gostiju iz Pamplone, a jedini put to su učinile u 69. minutu.

Atletiko Madrid - Sijetl Foto: Tom Jones / Zuma Press / Profimedia

Tada je Tijago Almada bio strelac, ali posle prelepog driblinga, prodora i asistencije Đovanija Simeonea, kome ide "pola gola".

Atletiko je na četvrtom mestu na tabeli sa 16 osvojenih bodova.

Osasuna je ostala na 10 bodova i 12. poziciji.

Ne propustiteFudbalINTER UTIŠAO RIM: Vučica pala u derbiju Serije A! (VIDEO)
Inter Roma
TenisOD TENISERKE, PREKO DOMAĆICE DO INFLUENSERKE! Kako su brak i razvod potpuno promenili Anu Ivanović...
Ana Ivanović
TenisSLEM ŠEST KRALJEVA: Siner razbio Alkaraza u finalu u Rijadu!
Janik Siner
EvroligaJUTJUB ZVEZDA NA RADARU PARTIZANA: Da li će ga crno-beli potpisati u jeku sezone? "Grobari" nisu znali za ovo!
KK Partizan

BONUS VIDEO:

Piksi na pitanje Kurira objasnio zašto je postavio ovakvu taktiku protiv Engleske Izvor: Kurir