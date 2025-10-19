Slušaj vest

U poslednjem kolu regularnog dela sezone u MLS ligi Inter Majami ubedljivo je savladao ekipu Nešvila 5:2, a apsolutni junak trijumfa bio je neuništivi Lionel Mesi.

Po mnogima najbolji fudbaler svih vremena postigao je tri gola na ovom meču i upisao jednu asistenciju.

Tako je stigao do 29 gola u sezoni i drugu godinu zaredom osvojio prestižnu "Zlatnu kopačku", koju Audi dodeljuje najboljem strelcu regularnog dela sezone.

Mesi je iza sebe ostavio Denisa Baungu iz LAFC-a koji je zabeležio 24 gola.

Treba istaći da je fantastični Argentinac uz 29 pogodaka upisao i 19 asistencija u regularnom delu sezone, koji je Majami završio na trećoj poziciji Istočne konferencije.

Pogledajte golove Mesija na meču protiv Nešvila:

Kurir sport

Ne propustiteFudbalJA SAM SRBIN, A NE HRVAT! PIKEU SAM POSLAO PORUKU: Dejan Lekić se setio duela protiv Barse, pa otkrio da je igrao za 1.000 evra u Zvezdi
Dejan Lekić u dresu Osasune
FudbalSKANDAL! ZVEZDA REALA SLALA GOLE FOTOGRAFIJE POZNATOJ INFLUENSERKI, ONA OTKRILA "PRVLJAVE" DETALJE! Kaže da je pravi manijak, stalno razmišlja o onim stvarima!
Screenshot 2025-10-16 095250.jpg
Fudbal"TRAKTORISTI" STIŽU NA MARAKANU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Crvena zvezda - IMT
profimedia-1042839825.jpg
FudbalLA LIGA: Atletiko teškom mukom pobedio Osasunu!
Atletiko Madrid