LIONEL MESI, DAME I GOSPODO! Šta radi ovaj čovek, pa to je prosto neverovatno: Postigao het-trik i opet osvojio Zlatnu kopačku MLS-a!
U poslednjem kolu regularnog dela sezone u MLS ligi Inter Majami ubedljivo je savladao ekipu Nešvila 5:2, a apsolutni junak trijumfa bio je neuništivi Lionel Mesi.
Po mnogima najbolji fudbaler svih vremena postigao je tri gola na ovom meču i upisao jednu asistenciju.
Tako je stigao do 29 gola u sezoni i drugu godinu zaredom osvojio prestižnu "Zlatnu kopačku", koju Audi dodeljuje najboljem strelcu regularnog dela sezone.
Mesi je iza sebe ostavio Denisa Baungu iz LAFC-a koji je zabeležio 24 gola.
Treba istaći da je fantastični Argentinac uz 29 pogodaka upisao i 19 asistencija u regularnom delu sezone, koji je Majami završio na trećoj poziciji Istočne konferencije.
Pogledajte golove Mesija na meču protiv Nešvila:
