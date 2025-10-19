Slušaj vest

Ronald Arauho je glavna tema u Kataloniji nakon lokalnog derbija između Barselone i Đirone.

Urugvajac je ponovo ostao na klupi za rezerve, a iako nije imao poverenje Hansija Flika na poziciji štopera, u finišu je dobio šansu kao napadač i tako je izrastao u heroja. Postigao je gol u stilu najboljih napadača u poslednjim sekundama meča za 2:1.

Ali, njegov pogodak nije slučajnost, jer, verovali ili ne, Arauho je u mlađim kategorijama, sve do 16. godine igrao kao - napadač!

Kasnije su ga treneri vratili su srce odbrane zbog njegovih fizičkih predispozicija i činjenice da ne gubi duele, te je tako izrastao u štopera.

Ronald Arauho je otkrio da je bio ubeđen da će postići gol kada ga je Hansi Flik pitao da li je spreman da uđe i zaigra napadača.

"Kada me je trener pitao da li sam spreman da igram napadača, nisam ni za trenutak oklevao i rekao sam "DA". Rekao sam im i da ću dati gol", rekao je Arauho.

Flik je takođe otkrio posle meča kako je došao na ovu ideju.

"Znamo da Arauho postiže često golove na treningu i osetili smo da bi na ovom meču baš to moglo da donese razliku. I on je bio uveren da može da pomogne kao napadač i na kraju je to i dokazao", istakao je Flik.

Mladi Toni Fernandez koji je debitovao ove sezone, takođe je potvrdio ovu priču.

"Pre nego što je ušao u igru, Arauho nam je na klupi samouvereno rekao da će postići gol, a mi smo se nasmejali. Na kraju je stvarno uspeo", otkrio je Toni Fernandez.

I ovaj pogodak je najbolji pokazatelj zbog čega je Ronald Arauho jedan od kapitena Barselone, iako je očigledno da trenutno nije prvi izbor na svojoj sada prirodnoj poziciji štopera...

Kurir sport / Sportske.net

