Fudbaleri Barselone savladali su na domaćem terenu Đironu rezultatom 2:1, a početak meča obeležio je zajednički protest navijača i fudbalera oba tima.

Navijači i igrači izrazili su nezadovoljstvo zbog odluke La Lige da se utakmica između Barselone i Viljarala odigra u Majamiju kako bi liga dodatno zaradila novac.

Čim je sudija dao znak za početak utakmice usledili su gromoglasni zvižduci sa tribina. Protestu su se priključili i igrači, koji su nepomično stajali 15-ak sekundi, odbijajući da započnu igru. Tako su jasno stavili do znanja šta misle o komercijalizaciji utakmica i udaljavanju fudbala od domaćih navijača.

Zanimljivo, ovu scenu gledaoci nisu imali priliku da vide u direktnom prenosu na TV ekranima, pošto je režiser u tom momentu izabrao kadar sa drona gde je bila prikazana panorama Barselone.