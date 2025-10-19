Slušaj vest

Juventus ne gubi, ali ne pobeđuje u poslednje vreme. "Stara dama" je u prethodnih pet utakmica odigrala nerešeno, a hrvatski trener Igor Tudor već je pod velikim pritiskom, te bi Dušan Vlahović uskoro mogao da ostane bez trenera.

Imenovan je nekadašnji fudbaler Juventusa za šefa struke u toku prošle sezone, ali je prema rečima italijanskog novinara Matea Moreta već gotovo pa izgubio poverenje čelnika kluba.

Moreto je bio gost još poznatog italijanskog sportskog novinara Fabricija Romana na njegovomm "Jutjub" kanalu i tom prilikom govorio o Tudorovoj sudibni na klupi Juventusa, a kao zamenu za Hrvata vide legendardnog Roberta Manćinija.

"Iniciramo današnji video pričom o trenerima, tačnije o jednom od najspominjanijih u poslednjih nekoliko meseci, jer Roberto Manćini je svakako bio jedan od profila koje je Juventus razmatrao prošle sezone, pre nego što je odlučio krenuti po Igora Tudora. No uslovi se tada nisu poklopili.

Juventus je na kraju odlučio završiti posao sa Tudorom, a Kristijano Đuntoli izabrao je trenera koji poznaje okruženje, doneo je energiju i pozitivu ekipi i na kraju ostvario željeni cilj - plasman u iduće izdanje Lige šampiona", rekao je Moreto.

Tudor navodno nije u dobrim odnosima sa sportskim direktorom Juventusa Damijenom Komolijem.

"Što se tiče Juventusa i budućnosti Igora Tudora, već sam ranije otkrio neke detalje. Podsećam da sam tada naglasio kako je Tudorov rad pod lupom. To se nije promenilo - odnosi između Komollija i Tudora su prilično hladni. Tudorov rad i dalje se pomno prati, a njegova budućnost u klubu biće jasno određena u narednim nedeljama", nagalsio je Moreto.

U međuvremenu Notingem Forest je smenio Angea Postekolgua, a pomenuti Roberto Manćini je jedan od kandidata da ga zameni.

