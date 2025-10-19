Slušaj vest

Fudbalski klub Notingem Forest je u potrazi za novim trenerom, trećim od početka sezone pošto je juče Angelos Postekoglu razrešen dužnosti.

Nepunih 40 dana trajao je boravak australijskog menadžera na "Siti graundu". Osam mečeva i nijedan se nije završio u korist Foresta čiji je gazda Evangelos Marinakis nešto posle sat vremena igre i 0:2 za Čelsi na semaforu, napustio svoju poziciju i otišao da pripremi papire za otpuštanje Postekoglua, te je Srbin Nikola Milenković ostao bez trenera.

1/10 Vidi galeriju Nikola Milenković Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia, OLI SCARFF / AFP / Profimedia

Prethodno se posvađao sa Nunom Espiritom Santom i uprkos istorijski dobrom sezonom, te pozitivnim startom nove, rešio je da ga otpusti.

Dobro je poznat kao egocentrik, beskompromisni gazda, te je sada veliko pitanje ko će se usuditi da radi na vreloj šumarskoj klupi. Možda oni koji ga odranije poznaju... Glavni kandidat je upravo jedan od njih - Marko Silva s kojim je radio pre deceniju u Olimpijakosu gde je Španac odlično oadio posao osvojivši titulu prvaka Grčke, javlja "Gardijan".

Prepreka je debelo obeštećenje od 15.000.000 evra, dok je tokom leta utrošeno oko 200.000.000 evra na jačanje tima. Tu su i otkazi dvojici trenera...

Kao konkurenti se navode još i legendarni Robeto Manćini, Šon Dajč...

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: