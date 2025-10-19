Slušaj vest

Milutin Vidosavljević je sa dva gola trasirao put Vojvodini do važne pobede u derbiju 12. kola Super lige Srbije.

– Najbitnije je da smo ostvarili pobedu posle tri meča u kojima nismo došli do željenih rezultata. Tim je igrao izuzetno dobro gotovo svih 90 minuta i uspeli smo u svemu što smo zacrtali pred ovaj derbi – započinje priču za klupski sajt Milutin Vidosavljević.

Pobednički mentalitet krasi sjajnog ofanzivnog vezistu, što se najbolje vidi po tome što već razmišlja o onome što sledi…

– Nastavićemo ovako, želimo da konstantno budemo na visokom nivou i tada rezultati neće dolaziti u pitanje. Već u petak nas čeka novi meč, tako da smo potpuno fokusirani na ono što sledi – gostovanje u Kruševcu. Važno nam je da u kontinuitetu beležimo pobede i time se učvrstimo u vrhu tabele.

Foto: FK Vojvodina

Dva sjajna gola u razmaku od samo 13 minuta rešila su pitanje pobednika na “Karađorđu”. Oba sa potpisom – Vidosavljević.

– Ne stavljam sebe u prvi plan, važno je da smo došli do cilja. Kada tim radi kvalitetan posao, onda se dešava da to „izbaci“ pojedinca. Svi smo ovde na istom zadatku, a to su pobede i uspesi Vojvodine – zaključio je Milutin Vidosavljević.

Što se tiče učinka novajlije u taboru Voše u ovoj sezoni, Milutin je na šest mečeva došao do učinka od tri pogotka. Kako odmiče vreme, tako Vidosavljević igra sve bolje i pokazuje da je veliko pojačanje “belo-crvenih”.