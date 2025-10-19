"Stvarno smo dotakli, možda ne dno, ali smo blizu dna. Mi odlučujuće utakmice za život ove fudbalske nacije igramo sa ne znam koliko debitanata. Pa ko je kriv? Ne znam da li je samo selektor, ne znam da li je samo sistem... Da imamo nekoliko igrača koji izjavljuju javno "Ja neću da igram dok je ovaj selektor". I mi podržvamo te ljude. Reprezentacija je zemlja, naša zemlja, ko god je vodi. Mi stojimo iza naše zemlje. I ako dobijem poziv idem da se borim, nebitno da li se meni sviđa Dragan Stojković Piksi. Glavni razlog su lični interesi. Sigurno postoji i nešto drugo, ali velika osnova je lični interes", rekao je revolitirani Iliev za televiziju "UNA".