DOTAKLI SMO DNO! Ivica Iliev brutalan: Ne igram za Piksija, nego svoju zemlju... Postoji samo jedno rešenje...
I dalje se ne stišavaju reakcije nakon poraza fudbalske reprezentacije Srbije od Albanije u kvalifikacijama Svetsko prvenstvo 2026 godine.
Ovim porazom "Orlovi" su izgubili skoro sve šanse za plasman na Mundijal kroz baraž, a selektor Dragan Stojković Piksi je odmah nakon utakmice podneo ostavku.
Nekadašnji reprezentativac i sportski direktor Partizana Ivica Iliev duboko je razočaran partijom srpskih reprezentativaca protiv Albanaca.
"Stvarno smo dotakli, možda ne dno, ali smo blizu dna. Mi odlučujuće utakmice za život ove fudbalske nacije igramo sa ne znam koliko debitanata. Pa ko je kriv? Ne znam da li je samo selektor, ne znam da li je samo sistem... Da imamo nekoliko igrača koji izjavljuju javno "Ja neću da igram dok je ovaj selektor". I mi podržvamo te ljude. Reprezentacija je zemlja, naša zemlja, ko god je vodi. Mi stojimo iza naše zemlje. I ako dobijem poziv idem da se borim, nebitno da li se meni sviđa Dragan Stojković Piksi. Glavni razlog su lični interesi. Sigurno postoji i nešto drugo, ali velika osnova je lični interes", rekao je revolitirani Iliev za televiziju "UNA".
Od Piksijevog odlaska kao glavni kandidati za mesto selektora spominju se Veljko Paunović, Vladan Milojević i Dejan Stanković. Iliev nema dilemu ko bi trebalo da sedne na klupu reprezentacije.
"Ja sad onako imam blagu želju šta bih voleo da vidim, kako da nam ide neka filozofija - Veljko Paunović može da pomiri sve fudbalske kritičare", jasan je Iliev.