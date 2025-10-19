Preminuo u 57. godini.
TUGA U REGIONU: Preminuo poznati fudbaler od teške bolesti
Nekadašnji hrvatski golman, kasnije i trener - Željko Rumbak, preminuo je danas u 57. godini posle duge i teške bolesti.
Svoju fudbalsku karijeru započeo je u klubu Zagorec iz Krapine, a zatim je nastupao za Samobor, Inter Zaprešić i Varteks. Nakon što je završio igračku karijeru, posvetio se trenerskom radu, obavljajući dužnost trenera golmana u Interu, Sesvetama i drugom timu Dinama.
Takođe je bio deo stručnog štaba hrvatske reprezentacije do 17 godina.
- Počivaj u miru, deda Rumbak, zauvek u srcima svih navijača Varteksa. Dragi Renato i cela porodico, primite naše najiskrenije saučešće, Varteks danas tuguje - stoji u objavi Varteksa.
