Nekadašnji hrvatski golman, kasnije i trener - Željko Rumbak , preminuo je danas u 57. godini posle duge i teške bolesti.

Svoju fudbalsku karijeru započeo je u klubu Zagorec iz Krapine, a zatim je nastupao za Samobor, Inter Zaprešić i Varteks. Nakon što je završio igračku karijeru, posvetio se trenerskom radu, obavljajući dužnost trenera golmana u Interu, Sesvetama i drugom timu Dinama.