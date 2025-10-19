Drente se trenutno nalazi u bolnici
Fudbal
SLAVNI FUDBALER DOŽIVEO MOŽDANI UDAR: Bio je najveći promašaj u istoriji Reala! Poznato je u kakvom je stanju
Rojston Drente, nekadašnji reprezentativac Holandije i fudbaler Reala iz Madrida, doživeo je moždani udar.
Ovu vest je saopštio njegov klub De Rebelen.
Drente se trenutno nalazi u bolnici.
Tokom karijere e nastupao za Fejnord, Real, Herkules, Everton, Šefild Venzdej, Spartu iz Roterdama...
Od 2023. godine je fudbalski penzioner, a nastupa za De Rebelen, klub koji okuplja veterane holandskog fudbala.
Drente je ostao upamćen i kao najveći promašaj Reala iz Madrida. Njega je iz kluba oterao tadašnji trener Žoze Murinjo.
