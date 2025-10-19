Slušaj vest

Rojston Drente, nekadašnji reprezentativac Holandije i fudbaler Reala iz Madrida, doživeo je moždani udar.

Super liga Srbije 2025-2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport

 Ovu vest je saopštio njegov klub De Rebelen.

Drente se trenutno nalazi u bolnici.

Tokom karijere e nastupao za Fejnord, Real, Herkules, Everton, Šefild Venzdej, Spartu iz Roterdama...

Od 2023. godine je fudbalski penzioner, a nastupa za De Rebelen, klub koji okuplja veterane holandskog fudbala.

Drente je ostao upamćen i kao najveći promašaj Reala iz Madrida. Njega je iz kluba oterao tadašnji trener Žoze Murinjo.

Ne propustiteFudbalSKANDAL U NOVOM SADU! Igrači ispucali loptu i seli na travu: Ovo je razlog čudnog poteza fudbalera iz Leskovca
Dubočica, Kabel
FudbalTUGA U REGIONU: Preminuo poznati fudbaler od teške bolesti
Željko Rumbak
FudbalDOTAKLI SMO DNO! Ivica Iliev brutalan: Ne igram za Piksija, nego svoju zemlju... Postoji samo jedno rešenje...
FudbalVIDIĆU, VRATI ŽENINU TORBU: Nekadašnji direktor otkrio kako je ostao bez Nemanje!
301219-profimedia0165782373-ls.jpg

Navijači Srbije u Andori Izvor: Kurir