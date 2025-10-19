Slušaj vest

Juventus je je pre današnjeg prvog poraza u ligi vezao tri remija i nalazi se tek na sedmom mestu na tabeli.

Navijači popularne "Stare dame" su vidno nezadovoljni i zahtevaju smenu hrvatskog stručnjaka na klupi Juventusa Igora Tudora.

Naime, na zvaničnom "Facebook" profilu Juventusa ispod objave o rezultatu utakmice u Komu najviše lajkova ima komentar "Tudore, hajde idi kući".

Na društvenoj mreži "X" najpopularniji je "hashtag" "TudorOUT".

Sa druge strane strane Tudor je diplomatski odgovorio na pitanje da li je zabrinut za svoju budućnost u klubu posle ovog meča.

"Da li sam zabrinut? Uvek, bilo da se pobeđuje ili gubi, trener mora biti zabrinut, u smislu da bude oprezan. U poslednjih 15 minuta bilo je ispravno pokušati sa dvojicom napadača, ali protiv Koma se mora trčati. Nije lako pokriti teren sa dvojicom u sredini, s Čikom i Kenanom. Pokušali smo i sa Žoaom Mariom i Kostićem po bokovima, ali nije išlo. Sve me uvek brine, to je život trenera - pobeđuje, gubi, remizira, ali mora biti zabrinut. Šta se može uraiti bolje? O tome ćemo razgovarati u svlačionici."

O samoj utakmici je rekao:

"Bila je ovo teška utakmica protiv dobro organizovane ekipe. Primili smo gol koji se ne sme primiti, iz prekida, a onda je prvo poluvreme bilo izjednačeno. U drugom poluvremenu utakmica je bila prekinuta mnogim prekidima, a završila je nakon gola za 2:0. Mi smo hteli da idemo napred, hteli smo pritiskati, bili smo i dobri u nekim trenucima protiv tima koja igra dobar fudbal. Nismo bili dobri u našem kaznenom prostoru. Sve u svemu, teška utakmica protiv dobro organizovane ekipe", rekao je trener Juventusa.

Osim toga, govorio je i o formaciji ekipe.

"Sastav? Nismo ništa eksperimentisali, odbrana sa četvoricom bila je ispravna odluka. Dolazili smo blizu protivničkog kaznenog prostora, ali nam je stalno nedostajao završni pas. Na kraju je imalo smisla pokušati sa dvojicom napadača, uz Jildiza i Konseisaoa, ali drugi pogodak je zatvorio utakmicu", rekao je.

Podsetimo za Juventus nastupa srpski fudbaler Dušan Vlahović koji je izgubio mesto startera u timu.