PODELA PLENA NA BANOVOM BRDU: Remi Čukaričkog i Novog Pazara
Fudbaleri Čukaričkog odigrali su na svom terenu u Beogradu nerešeno 1:1 protiv Novog Pazara, u utakmici 12. kola Super lige Srbije.
Čukarički je poveo golom Milana Đokovića u 30. minutu, a izjednačio je Ivan Davidović u 58 minutu.
Novi Pazar je četvrti put u ligi odigrao nerešeno i ima 19 bodova na četvrtom mestu na tabeli.
Čukarički je posle trećeg remija šesti na tabeli sa 18 bodova.
