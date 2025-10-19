Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog odigrali su  na svom terenu u Beogradu nerešeno 1:1 protiv Novog Pazara, u utakmici 12. kola Super lige Srbije.

Čukarički je poveo golom Milana Đokovića u 30. minutu, a izjednačio je Ivan Davidović u 58 minutu.

Novi Pazar je četvrti put u ligi odigrao nerešeno i ima 19 bodova na četvrtom mestu na tabeli.

Čukarički je posle trećeg remija šesti na tabeli sa 18 bodova.

