- Mi smo došli na prozivku 10. januara i oni su meni na onim normalnim pregledima našli nešto, ali su rekli da nije opasno. Ja sam bio totalno opušte. Onda su me pozvali jednog dana da dpđe u klub. Tu su predsednik, trener, sportski direktor, i doktor. Svi su bili jako loše raspoloženi, vidim da tu nešto nije kako treba. Nešto oni mene tu zavlače, provlače i rekao sam im da mi kažu šta se dešava. Tada su mi saopštili da bolujem od teške bolesti, koja se teško leči, tako su mi rekli. Ne mogu da ti opišem to, kako sam se osećao... Došao sam u Beograd, radio analzie i oni su mi rekli da nije. Kažu da je to neki virus, ništa strašno i ja sam se tu smirio. Rekli su mi kasnije da imam rak, a onda je usledio šok - pričao je Jovanović:

- "Gospodine Jovanoviću ja mislim da Vi nemate rak". Ja sam bio šokiran. Udaram dole, "kako nemam rak". On me pitao "Je'l biste vi voleli da imate. Ja mislim da nemate". Poslao me je na sva moguća ispitivanja na klinku u Bazelu. Ta tri-četiri dana bila su možda i teža od ovoga kada sam saznao da imam rak. Ja sam prihvatio to da imam i pomirio se sa tim. Sad mi je on doneo nadu, gde mi je rekao da možda greši, ali da veruje da nije. Dobio sam novu nadu i plašio se tog razočarenja ako se ispostavi da je, ipak, rak. Onda ta tri četiri dana razmišljanja, svakakve misli... Vodio sam decu po Švajcarskoj da se razonodimo, da skrenem misli. Bio sam na porukama sa prijateljima iz manastira i to me je spasilo, verujte mi. Nisam spavao celu noć utorak na sredu i rekli su mi da ja nemam rak, već da imam neku aotimunu bolest koja se ne leči. Ne mogu da ti opišem taj osećaj, tada mi se život okrenuo. Više sam se okrenuo gospodu, iako ne dovoljno, naravno. Shvatio sam šta me je izbacivalo iz takta i nerviralo. Kad shvatiš da imaš rak, sa dvoje male dece, porodicom o kojoj brineš, a ne znaš šta će sutra biti - onda shvatiš neke stvari.