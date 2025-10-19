Posle treće uzastopne pobede u ligi, ekipa Unaja Emerija zauzima 10. mesto na tabeli sa 12 bodova
ASTON VILA U SJAJNOJ FORMI: Tim iz Birmnigema posle preokreta pobedio Totenhem
Fudbaleri Aston Vile pobedili su danas u Londonu domaći Totenhem 2:1, u utakmici osmog kola Premijer lige.
Totenhem je poveo golom koji je Rodrigo Bentankur postigao u petom minutu, a Aston Vila je preokrenula tako što je iz dva šuta u okvir gola postigla dva gola.
Izjednačio je Morgan Rodžers u 37. minutu sa više od 20 metara, a pobedu Aston Vili doneo je Emilijano Buendija pogotkom u 77. minutu.
Ekipa iz Birmingema ostvarila je pet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima.
Posle treće uzastopne pobede u ligi, ekipa Unaja Emerija zauzima 10. mesto na tabeli sa 12 bodova.
Totenhem je pretrpeo drugi poraz i ima 14 bodova na šestom mestu.
Od 17.30 na Enfildu igraju Liverpul - Mančester junajted.
