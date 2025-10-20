Dejanu Stanković odbrojani dani u Spartaku iz Moskve.
DEJAN STANKOVIĆ JE PROŠLOST? Zamena za srpskog trenera je spremna!
Dejanu Stankoviću su čini se odbrojani dani na klupi Spartaka iz Moskve.
Kako prenose mediji u Rusiji, Stanković bi uskoro mogao da postane bivši u Spartaku, a čelnici ovog kluba već imaju spremnu zamenu za Srbina.
Dejan Stanković i Sergej Semak Foto: Ramil Sitdikov / Sputnik / Profimedia
Bivši trener Alavesa i Majorke Luis Garsija mogao bi uskoro da preuzme klupu moskovskog Spartaka, prenosi španska "Marca".
Tokom karijere, Garsija je vodio više španskih klubova, među kojima su Elče, Levante, Hetafe i Viljareal. Njegov poslednji angažman bio je u Alavesu, gde je radio od 2022. do 2024. godine, ostavivši dobar utisak u La Ligi zahvaljujući ofanzivnom stilu igre i radu sa mladim fudbalerima.
