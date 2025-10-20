Slušaj vest

Dejanu Stankoviću su čini se odbrojani dani na klupi Spartaka iz Moskve.

Kako prenose mediji u Rusiji, Stanković bi uskoro mogao da postane bivši u Spartaku, a čelnici ovog kluba već imaju spremnu zamenu za Srbina.

Dejan Stanković i Sergej Semak Foto: Ramil Sitdikov / Sputnik / Profimedia

Bivši trener Alavesa i Majorke Luis Garsija mogao bi uskoro da preuzme klupu moskovskog Spartaka, prenosi španska "Marca".

Tokom karijere, Garsija je vodio više španskih klubova, među kojima su Elče, Levante, Hetafe i Viljareal. Njegov poslednji angažman bio je u Alavesu, gde je radio od 2022. do 2024. godine, ostavivši dobar utisak u La Ligi zahvaljujući ofanzivnom stilu igre i radu sa mladim fudbalerima.

Ne propustiteFudbalSTANKOVIĆU SE DRMA STOLICA U MOSKVI: Novi kiks ruskog velikana - mediji otpisali Srbina!
Dejan Stanković kao trener moskovskog Spartaka
KošarkaDA SE NE PONOVI ZADAR! Obradović upozorava: Najteže je dobiti unapred dobijene utakmice
Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa
KošarkaABA LIGA: Kluž se dugo držao, Dubai došao do tesne pobede!
Fenerbahče, Dubai, Evroliga
FudbalASTON VILA U SJAJNOJ FORMI: Tim iz Birmnigema posle preokreta pobedio Totenhem
Premijer liga, Totenhem, Aston Vila

BONUS VIDEO:

Dejan Stanković čestitao Kuriru 20. rođendan: Nastavite jako, hrabro i uspešno! Izvor: Kurir