MREŽE MIROVALE: Remi Elčea i Atletik Bilbaa u Primeri
Fudbaleri Elčea odigrali su danas na svom terenu nerešeno 0:0 protiv Atletik Bilbaa, u utamici devetog kola španskog prvenstva.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Elče je peti put u prvenstvu odigrao nerešeno i zauzima sedmo mesto na tabeli sa 14 bodova.
I Atletik ima 14 bodova i zauzima osmo mesto.
U sledećem kolu Elče će igrati na gostujućem terenu protiv Espanjola, a Atletik će dočekati Hetafe.
