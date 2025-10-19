Slušaj vest

 Fudbaleri Elčea odigrali su danas na svom terenu nerešeno 0:0 protiv Atletik Bilbaa, u utamici devetog kola španskog prvenstva.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

 Elče je peti put u prvenstvu odigrao nerešeno i zauzima sedmo mesto na tabeli sa 14 bodova.

I Atletik ima 14 bodova i zauzima osmo mesto.

U sledećem kolu Elče će igrati na gostujućem terenu protiv Espanjola, a Atletik će dočekati Hetafe.

