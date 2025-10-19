Slušaj vest

Holanđanin Rojston Drente hospitalizovan je pošto je doživeo moždani udar, preneli su mediji.

Drente ima burnu životnu priču i još burniju fudbalsku karijeru.

Rođen u Roterdamu, bilo je prirodno da kao veliki potencijal zaigra za Fejnord. Proveo je na "Tiganju" dve godine, a onda se 2007. godine preselio u Real iz Madrida, gde je igrao sa slavnom generacijom koju su predvodili Ronaldo, Serhio Ramos, Iker Kasiljas...

Prelasku u Madrid je prethodilo Evropsko prvenstvo za igrače do 21. godine. Holandija je osvojila titulu, a Drente bio jedan od najboljih.

"Zvalo me je 16 klubova, razgovarao sam sa Laportom iz Barselone, te Mijatovićem iz Reala. Kad sam dobio Realov poziv nisam se dvoumio. Ali, u klub je kasnije stigao Murinjo, kod koga nisam bio u prvom planu. Poslednjeg dana prelaznog roka nazvao me je i rekao da mogu da idem. Za manje od 24 sata sam morao da pronađem novi klub", pričao je Drente.

Na njegovu žalost, nije pružio očekivano u Realu, pa je u jednoj anketi proglašen za najveći promašaj kluba.

O ovome je svojevremeno rekao.

"Prelep grad, puno restorana, diskoteka, zabava i mnogo zgodnih devojaka. A ti si mlad i igraš za Real. Puno je iskušenja pred tobom. Jednom sam otišao u kockarnicu s prijateljem i prišle su nam dve jako zgodne devojke. Na kraju smo završili u hotelu, proveli smo se sjajno. Problem je došao kasnije, tražile su da im platimo 1.000 evra. Nisam znao da moram da platim", prisetio se Drente.

Rojston Drente je nakon Reala promenio mnogo klubova, ali nikada nije pokazao raskošni talenat.

Igrao je za španski Herkul, Everton u Premijerligi, rusku Alaniju iz Vladikavkaza, engleski Reding i Šefild Vendzdej, turski Kajzeri i Banijas, a potom se vratio u Spartu iz Roterdama. Igrao je još za špansku Mursiju, Banijas iz Emirata, a 2023. godine se zvanično oprostio od profesionalnog fudbala.

I pored terena ga je pratio uzbudljiv život. Kada je imao samo tri godine, ostao je bez oca koga su ubili.

"Imao sam tri godine kada su mi na ulici ubili oca, dok me je majka skrivala. Rođen sam u Roterdamu, gradu gde moraš biti jak kako bi preživeo", rekao je Drente.

Tokom boravka u Španiji zabavljao se sa ondašnjom Plejboj zečicom Malenom Garsijom.

Još tokom igračke karijere je pokazao sklonost ka muzici, pa je po završetku iste postao di-džej.

Drente je 2014. godine otvorio prodavnicu odeće u Roterdamu, ali je 2020. godine proglasio bankrot pošto je izgubio 3.5 miliona evra.

Ima osmoro dece iz različitih veza.