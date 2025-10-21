Sofija Milošević ponovo je bacila Instagram u trans!
SOFIJA GOLA NA STENAMA, MREŽE GORE! Supruga Luke Jovića u nikad provokativnijem izdanju, sve oči uprte u jedan detalj! (FOTO)
Manekenka i supruga fudbalera Luke Jovića objavila je na svom Instagram profilu crno-belu fotografiju koja je u rekordnom roku zapalila mreže.
Sofija Milošević Foto: PrintscreenInstagram
Na fotografiji Sofija pozira na stenama, potpuno prirodna, bez šminke, ali bez gornjeg dela kupaćeg kostima, dok je grudi prekrila samo rukama.
Jovićeva lepša polovina poznata je po besprekornom stilu i smelosti pred objektivom, a ovaj put odlučila se za jednostavnost, ali efekat je razoran.
Sofija Milošević u prelepom bikiniju Foto: Preentscreen Instagram, Preent Screen
I dok se Luka trudi da dobrom igrom pridobije simpatije navijača u AEK-u, Sofija je tu da samo svojom pojavim napravi potpunu pometnju gde god se pojavi.
