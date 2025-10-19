MILOJEVIĆ POSLE ZVEZDINE DESETE U NIZU: Videli ste naše bisere o kojima vodimo računa...
Crveno-beli su u okviru 12. kola Super lige Srbije pred praznim tribinama na stadionu "Rajko Mitić" savladali IMT rezultatom 6:1 (3:0).
Ovom pobedom tim Vladana Milojevića se vratio na prvo mesto prvenstva Srbije.
Crveno-beli iz deset utakmica imaju 30 bodova, dva više od Partizana, uz utakmicu manje.
Svoje impresije posle ubedljive pobede aktuelnog šampiona izneo je trener crveno-belih Vladan Milojević.
- Mislim da sam zadovoljan igrom. Naravno, dobro su radili igrači koji su ostali sa nama. Što se tiče Krunića, polako se vraća, velika pauza, ostavila je traga za njega. Tek treba da se integriše, ne sluša ga lopta još, ali doći će na svoje. Što se tiče ostalih igrača, mislim da u dosta velikom delu utakmice smo dobro igrali. Bilo je dosta golova, žao mi je što nema publike, ali mislim da su uživali navijači pored TV ekrana. Što se tiče Kostova, to je naše dete. On napreduje iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu, veliki potencijal. Na njemu je da ćuti, radi, sluša trenere. Veliko je bogatstvo što ima takvog bisera. Videli ste danas i Avdića, koji je sve bolji i bolji. Odigrao je jako zrelo, videli ste i Zarića takođe, to su sve biseri. Leković isto, sve su to naša deca koja će ostaviti traga u Crvenoj zvezdi. Biseri o kojima vodimo račuma.
Pomenuo je i da ima vremena do Brage.
- Malo mi je i problem, hteli smo danas da damo minute, moramo da prepakujemo bonuse, imamo dosta stranaca. Treba voditi računa. Jedna dobra utakmica, drago mi je da je IMT izašao da se nadigrava, dosta talentovana ekipa. Završena je utakmica. Imamo vremena za Bragu, objasnio je Milojević.