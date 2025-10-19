- Mislim da sam zadovoljan igrom. Naravno, dobro su radili igrači koji su ostali sa nama. Što se tiče Krunića, polako se vraća, velika pauza, ostavila je traga za njega. Tek treba da se integriše, ne sluša ga lopta još, ali doći će na svoje. Što se tiče ostalih igrača, mislim da u dosta velikom delu utakmice smo dobro igrali. Bilo je dosta golova, žao mi je što nema publike, ali mislim da su uživali navijači pored TV ekrana. Što se tiče Kostova, to je naše dete. On napreduje iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu, veliki potencijal. Na njemu je da ćuti, radi, sluša trenere. Veliko je bogatstvo što ima takvog bisera. Videli ste danas i Avdića, koji je sve bolji i bolji. Odigrao je jako zrelo, videli ste i Zarića takođe, to su sve biseri. Leković isto, sve su to naša deca koja će ostaviti traga u Crvenoj zvezdi. Biseri o kojima vodimo račuma.