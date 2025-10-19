Slušaj vest

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su na gostovanju Liverpul sa 2:1 u utakmici osmog kola Premijer lige.

Ovo je prva pobeda Junajteda na Enfildu nakon 17. januara 2016. godine.

Menadžer Mančester junajteda Ruben Amorim konačno se radovao velikoj, baš važnoj pobedi, od kada sedi na klupi slavnog tima.

"Mislim da je ovo najveća pobeda u mojoj karijeri na klupi Mančestera. Znači mnogo danas, ali već sutra neće mnogo značiti. To su samo tri boda i jedna lepa pobeda", rekao je Amorim posle pobede.

Objasnio je ključ pobede.

"Borili smo se za svaku loptu, izgubili smo samokontrolu u drugom poluvremenu, ali duh je bio tu i to je najvažnije. Ako imate duh, možete dobiti bilo koju utakmicu. Bio je ovo dobar dan za nas i sada me zanima samo Brajton. Uživaću, ali hajde da se fokusiramo na Brajton", rekao je Portugalac i apostrofirao dobre strane igre svog tima.

"Upravo smo videli utakmicu i znali smo koliko su važni naši prekidi i koliko je važno da momci koji imaju više iskustva budu dobri i sigurni na početku. Svaki put kada igramo dobro u ovakvom okruženju, ako dobro blokiramo i branimo se na početku, možemo osetiti kako se odbrana transformiše. Takav osećaj imamo kada igramo pred našim navijačima i svi veliki timovi to osećaju. Ovo je bila dobra pobeda. Daće nam više samopouzdanja tokom nedelje i zadovoljstvo našim navijačima, oni to zaslužuju. Ali ovo je prošlost, sada je vreme da pogledamo u budućnost".

Amorim je srećan i zbog činjenice da je prvi put od kada je preuzeo Junajted njegov tim vezao dve pobede.