VLADAN MILOJEVIĆ ODGOVORIO NA PITANJE DA LI ĆE BITI SELEKTOR SRBIJE: Evo šta je rekao trener crveno-belih...
Fudbaleri Crvene zvezde su u okviru 12. kola Super lige Srbije pred praznim tribinama na stadionu "Rajko Mitić" savladali IMT rezultatom 6:1 (3:0).
Ovom pobedom tim Vladana Milojevića se vratio na prvo mesto prvenstva Srbije.
Posle utakmice trener crveno-belih Vladan Milojević odgovorio je na pitanje novinara oko pitanja budućnosti i potencijalne pozicije selektora.
- Ja sam trener Crvene zvezde i pod ugovor sam sa Zvezdom. Sa druge strane, velika mi je čast uopšte što se moje ime spominje, ne zato što sam ja Vladan Milojević, već mislim da svakom treneru koji počne i izabere profesiju da se bavi fudbalom je čast da trenira svoj voljeni klub i da jednog dana bude selektor svoje zemlje. Mislim da je to najveća čast za svakog od nas. U svakom slučaju, ko god da bude izabran, to će da bude neka stvar o kojoj ja u ovom trenutku uopšte ne razmišljam. Rekao sam - ja sam trener Crvene zvezde, i daću sve od sebe da sa Zvezdom napravimo to što treba da napravimo, a sve ovo ostalo šta se priča, verujte mi to me uopšte posebno i ne dotiče - izjavio je Milojević.
Prokomentarisao je trener Zvezde i spekulacije koje se tiču njegovog imena oko pozicije novog selektora.
- Ako se bavite sa tim, može da utiče. Ja se ne bavim time, ja nemam društvene mreže, nemam ništa, dobro znate… Sigurno ćete mi reći “ne znaš u eri 21. veka”, ali to bi me odvojilo od primarnih stvari koje ja treba da radim. Fokusiran sam na moj tim, ja sve mom timu pričam, svi oni to dobro znaju, tako da nema nikakvog razloga da nešto to poremeti, što se toga tiče. To je vaš deo posla, ne bih pridavao značaj više od ovoga - rekao je Milojević.