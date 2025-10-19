- Ja sam trener Crvene zvezde i pod ugovor sam sa Zvezdom. Sa druge strane, velika mi je čast uopšte što se moje ime spominje, ne zato što sam ja Vladan Milojević, već mislim da svakom treneru koji počne i izabere profesiju da se bavi fudbalom je čast da trenira svoj voljeni klub i da jednog dana bude selektor svoje zemlje. Mislim da je to najveća čast za svakog od nas. U svakom slučaju, ko god da bude izabran, to će da bude neka stvar o kojoj ja u ovom trenutku uopšte ne razmišljam. Rekao sam - ja sam trener Crvene zvezde, i daću sve od sebe da sa Zvezdom napravimo to što treba da napravimo, a sve ovo ostalo šta se priča, verujte mi to me uopšte posebno i ne dotiče - izjavio je Milojević.