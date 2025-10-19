Minimalac Real Madrida.
LA LIGA: Real Madrid sa dva igrača više jedva slomio Hetafe! (VIDEO)
Fudbaleri Real Madrida pobedili su Hetafe kao gosti minimalnim rezultatom 1:0, u susretu devetog kola LaLige.
Sve je bilo rešeno tek u poslednjih 15 minuta, kada se sistem Hetafea raspao, a junak gostiju postao Kilijan Mbape.
Mada, taj epitet mogao bi da ponese i Vinisijus, koji je uspeo da iznudi dva crvena kartona igrača Hetafea za samo sedam minuta.
"Kraljevski" klub je pred "El Klasiko" uz dosta muke sačuvao lidersku poziciju, koju drži sa 24 boda, dva više upravo od Barselone.
