Dušanu Vlahoviću u poslednje vreme definitivno ne ide. Srpski napadač priliku da igra u Juventusu dobija "na kašičicu", njegov tim nije upisao pobedu još od sredine septembra, reprezentacija Srbije ostala je sa minimalnim šansama da se dokopa baraža za Svetsko prvenstvo, a sada je Vlahović dobio nove loše i neočekivane vesti i to iz Super lige Srbije!

O čemu se zapravo radi?!

Crvena zvezda savladala je IMT rezultatom 6:1, a jedini gol za "traktoriste" postigao je Aleksa Mitić. Odlično se Mitić snašao u šesnaestercu Zvezde, dao veoma lep gol i na taj način ušao u istoriju tako što je postao najmlađi strelac u istoriji Super lige Srbije i oborio je rekord koji je Vlahović postavio kada je imao tek nešto više od 16 godina.

Dušan Vlahović je protiv Radnika iz Surdulice sa 16 godina, dva meseca i pet dana tog 2. aprila 2016. godine protiv Radnika iz Surdulice postao najmlađi strelac u istoriji srpskog fudbala, ali je 19. oktobra 2025. godine taj rekord oborio Aleksa Mitić.

Mitić se u strelce upisao sa 16 godina i 19 dana i dokazao je da je pred njim više nego svetla budućnost!

IMT jeste ubedljivo izgubio utakmicu, ali je dobio novog bisera koji bi mogao mnogo da donese i srpskom fudbalu. Pogledajte gol kojim je Aleksa Mitić ušao u istoriju Super lige Srbije:

