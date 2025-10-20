Slušaj vest

Mladi fudbalski golman iz Senegala, Šeik Ture (18), kidnapovan je i brutalno ubijen u Gani.

Nesrećni Ture bio je žrtva stravične prevare. Jedna kriminalna grupa obećala je mladom golmanu probu u profesionalnom klubu, namamili su ga pod izgovorom da ide na probni trening, a onda su ga oteli i tražili otkup. Porodica nije uspela na vreme da prikupi traženi iznos novca i Ture je svirepo ubijen.

Njegovo telo pronađeno je u Gani, a policija sprovodi istragu kako bi se utvrdile sve činjenice.

Ture je bio član fudbalske akademije "Esprit Foot Yeumbeul", a u toku je procedura prebacivanja njegovog tela u domovinu.

Oglasilo se i Ministarstvo za afričku integraciju, spoljašnje poslove Senegala koje je izrazilo saučešće porodici, ali je isto tako pozvalo sve na oprez. Apeluju da se izbegavaju neprovereni "kanali" za angažovanje, već da se svi pregovori vode isključivo preko agencija ili osoba koje su za to ovlašćene.

