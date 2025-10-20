Slušaj vest

Fudbaleri Srbije poraženi su od Albanije u Leskovcu (0:1), a ovo iznenađenje kreirao je Rej Manaj koji je svojim golom srušio Orlove, a zatim se na sramotan način radovao i provocirao sve prisutne.

Manaj je rukama gestikulirao pokazujući "albanskog orla", te je izazvao veliki bes svih prisutnih u Leskovcu.

1/9 Vidi galeriju Rej Manaj slavi gol na meču Srbija - Albanija Foto: Starsport

Sada je Manaj, po povratku klupskom fudbalu, sve iznenadio izjavom kada je rekao da mu je Miloš Milojević, koji mu je trener u Šardži, čestitao na golu koji je postigao.

- Moj odnos sa trenerom Milojevićem je sjajan. Izuzetno ga poštujem. Uostalom, čestitao mi je kada sam se vratio u klub sa reprezentativnih obaveza. To je u fudbalu normalno. Svi smo ovde zbog uspeha Šardže - rekao je Manaj, a preneo "Al Etihad".

