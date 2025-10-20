Junak pobede Albanije protiv Srbije u Leskovcu, Rej Manaj, otkrio je da mu je Miloš Milojević čestitao na golu koji je dao Orlovima
Fudbal
"MILOJEVIĆ MI JE ČESTITAO NA GOLU PROTIV SRBIJE" Albanac srušio Orlove, sramotno provocirao, pa sve iznenadio izjavom: "To je normalno..."
Slušaj vest
Fudbaleri Srbije poraženi su od Albanije u Leskovcu (0:1), a ovo iznenađenje kreirao je Rej Manaj koji je svojim golom srušio Orlove, a zatim se na sramotan način radovao i provocirao sve prisutne.
Manaj je rukama gestikulirao pokazujući "albanskog orla", te je izazvao veliki bes svih prisutnih u Leskovcu.
Rej Manaj slavi gol na meču Srbija - Albanija Foto: Starsport
Vidi galeriju
Sada je Manaj, po povratku klupskom fudbalu, sve iznenadio izjavom kada je rekao da mu je Miloš Milojević, koji mu je trener u Šardži, čestitao na golu koji je postigao.
- Moj odnos sa trenerom Milojevićem je sjajan. Izuzetno ga poštujem. Uostalom, čestitao mi je kada sam se vratio u klub sa reprezentativnih obaveza. To je u fudbalu normalno. Svi smo ovde zbog uspeha Šardže - rekao je Manaj, a preneo "Al Etihad".
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši