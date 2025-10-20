Slušaj vest

Dragiša Binić, legenda jugoslovenskog i srpskog fudbala i važan član čuvene generacije Crvene zvezde koja je 1991. godine postala šampion Evrope, danas slavi svoj 64. rođendan.

Binić je karijeru počeo u rodnom Kruševcu, odakle je prešao u niški Radnički, gde je proveo četiri godine, pre nego što je prvi put stigao u Zvezdu.

Igrao je još potom za Brest i Levante, a onda se vratio u Zvezdu, gde je ostvario istorijski uspeh.

U završnim godinama karijere igrao je za Slaviju iz Praga, APOEL, Nagoju i japanski Tosu.

Družio se sa opasnim momcima, oprobao se i u politici. Bio je meta atentatora i smrti je gledao pravo u oči... Životna priča dostojna holivudskog blokbastera.

Atentat

Legendarni as 2004. godine preživeo je pokušaj atentata.

U noći između 16. i 17. maja 2004. godine, Božidar Jović zvani Boža Bilder, pokušao je da ubije tada četrdesetdvogodišnjeg Binića u beogradskom naselju Višnjička banja.

Policija je odmah izašla na uviđaj i na osnovu tragova utvrdila da je napadač imao još jednog saučesnika. Tri sata kasnije, u KBC Zvezdara pojavio se mladić pogođen sa dva hica u grudi. Obaveštena je policija, koja je odmah pretpostavila da je on napadač koji je ranjen u vatrenom okršaju u Višnjičkoj banji. Urađena je analiza krvne grupe, a zatim i DNK, kojim je potvrđeno da je Božidar Jović učestvovao u pucnjavi.

Dragiša Binić, tada je otkrio šta se dešavalo i kako je ranio napadača.

- Vraćao sam se noćas kući oko dva sata i kad sam parkirao pored kuće, vidim, iz mraka mi pritrčava neki muškarac! Pogledam, drži pištolj, "fantomka" mu na glavi! Odmah mi je bilo jasno da to nisu čista posla, iskočim i bacim se pored kola, kad on zapuca! Srećom, nije me izdala brzina, izvadim pištolj, ali ovaj pobeže! Nisam ni stigao da pucam! Ali, potrčim za njim niz ulicu! U pitanju je život ili smrt, pucam ja, puca on! Posle sam od policije čuo da su našli tragove krvi, izgleda da sam ga zakačio... - opisao je Binić detalje atentata na njega.

Dragiša Binić Foto: Dado Đilas, Printscreen

Jović je 13 godina kasnije, na badnji dan 2017. godine pretio da će bombom da raznese zgradu na Vidikovcu, a Binić je to prokomentarisao na sledeći način.

- Da je sud tada insistirao da Jović kaže ko je naručilac atentata na mene, do ovog ne bi došlo! Jović je priznao da je pucao na mene, ali je rekao da ne sme da otkrije ime naručioca jer se plaši za bezbednost svoje familije! Rekao je da nema ništa protiv mene, a bilo je očigledno da ga je neko tada iskoristio. Umesto da tragaju za tom osobom, sud je prihvatio njegovu odbranu i osudio ga na nekoliko godina zatvora - rekao je Binić.

Kasnije je ponovo rekao da je te, dramatične večeri, parkirao svoj "porše kabrio" ispred kuće kada je zapucano na njega. Mladić s fantomkom na glavi i pištoljem u ruci bio je, kako navodi, na svega 10 metara od njega.

- Ispalio je u mom pravcu dva-tri metka, a kada sam pomislio da je otišao, iskočio sam iz kola i zalegao. Tada sam video da se napadač sakrio iza nekog žbuna. Onda je zapucao četvrti put i probušio mi pantalone između nogu. Kada sam izvadio pištolj, za koji sam imao dozvolu, počeo je da beži. Pucao sam u njegovom pravcu dva puta. Policija je posle na licu mesta našla sedam čaura - ispričao je Binić.

U samoodbrani je pogodio sa dva hica Jovića, koji je ranjen zatražio pomoć u KBC "Zvezdara".

- Nikad u životu tog čoveka nisam video, niti sam imao bilo kakvih dodirnih tačaka sa njim. Saznao sam kasnije da je imao saučesnika. Nisam nastavio krivično da ga gonim i pustio sam sudu da to radi. Verovao sam da će sve isterati na čistac, jer je sve lepo pisalo u optužnici, ali do toga nije došlo. Zato je on ovo sada i uradio - govorio je Binić o incidentu na Vidikovcu.

Uperio pištolj u Mihu

Jednom prilikom Binić se prisetio svojih dana u Zvezdi i otkrio jednu zanimljivu anegdotu sa tadašnjim saigračem Sinišom Mihajlovićem.

Legendarni asovi crveno-belih, osvajači titule Kupa evropskih šampiona, bili su veliki prijatelji i cimeri, a iz tog prijateljstva rodile su se brojne zanimljive i urnebesne priče.

Dragiša Binić i Siniša Mihajlović Foto: Profimedia

"On je kao klinac drhtao od Ljupka. Drhtao je. Znaš kako, dete iz Borovog sela, znao je da igra bilijar i igrao ga je strašno. Nema šanse da ga pobediš. U mom kraju je onda bio popularan stoni tenis, u njegovoj generaciji ovo drugo", rekao je Binić za "Mondo" i nastavio:

"Miha je kao prvo bio tačan. Da on zakasni da dođemo u sobu da spavamo? Ne, on dođe pola sata ranije, kupi novine, legne... Mene je ta njegova tačnost i nervirala, a bili smo cimeri", dodao je on.

Kad je upoznao Mihine navike Bini se rodila ideja.

"Jednom sam rešio da ga iznenadim. Stavio sam pištolj u sobu sa ćorcima i ulazim dok je ležao. Rekao sam mu 'Ti cinkarošu jedan' i pucao. On je ležao na krevetu i rekao 'Ne, Bino!' i kako je puklo u onom dimu, on je skupio noge i mrdao prstima da vidi da li je ranjen. Pa gleda čaršaf, ćebe, pa mene, ništa mu nije bilo", nasmejao se Binić.

Nokautirao Hrvata

Na jednoj utakmici protiv Hajduka temperamentni Binić nokautirao je legendarnog hrvatskog trenera Stanka Peoklepovića.

Naime, 1991. godine Zvezda je dočekala Hajduk u prvenstvenom meču. Došlo je do koškanja na terenu, izbila je velika gužva u kojoj je Dragiša Binić udario Poklepovića pesnicom u glavu. Popularni šjor Špaco je pao kao pokošen.

Ljudi su bili zatečeni, nije im bilo jasno zašto je Binić to učinio... Sam Siniša Mihajlović bio je šokiran potezom svog saigrača.

Binić udara Poklepovića Foto: Printscreen

"Zašto si udario Poklepovića? Gde baš njega, pa čovek je dobar kao hleb", pitao je Mihajlović Binića.

"Ma, kakvog Poklepovića? Udario sam Skoblara jer nas je provocirao na utakmici na kojoj je Hajduk osvojio Kup", odgovorio mu je Binić.

Kad mu je Mihajlović rekao da to nije bio Skoblar, koji je već smenjen, već Poklepović, Binić je bio šokiran.

