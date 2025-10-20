Slušaj vest

Javnost je o ovome obavestio klub i to zvaničnim saopštenjem.

- FK Radnički 1923 Kragujevac obaveštava javnost da je šef stručnog štaba našeg kluba Aleksandar Luković podneo ostavku na tu funkciju. FK Radnički 1923 Kragujevac mu se zahvaljuje na vremenu i zalaganju koje je proveo u našem klubu i želi mu sve najbolje u daljem toku karijere - stoji u saopštenju Radničkog.

Luković je na ovaj način šokirao sve u Srbiji pošto se nije očekivalo da će ovako brzo napustiti klupu Radničkog. Podsetimo, pre Lukovića, klupu Radničkog 1923 napustio je i Feđa Dudić.

Radnički je trenutno na 11. poziciji Super lige Srbije sa 13 osvojenih bodova.

