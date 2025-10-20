PODNEO OSTAVKU I IZNENADIO SVE! Vesti iz Super lige Srbije koje niko nije očekivao!
Iznenađujuće vesti stižu nam iz Kragujevca. Trener Radničkog 1923, Aleksandar Luković, podneo je ostavku posle poraza od Vojvodine na "Karađorđu" (4:1).
Javnost je o ovome obavestio klub i to zvaničnim saopštenjem.
- FK Radnički 1923 Kragujevac obaveštava javnost da je šef stručnog štaba našeg kluba Aleksandar Luković podneo ostavku na tu funkciju. FK Radnički 1923 Kragujevac mu se zahvaljuje na vremenu i zalaganju koje je proveo u našem klubu i želi mu sve najbolje u daljem toku karijere - stoji u saopštenju Radničkog.
Luković je na ovaj način šokirao sve u Srbiji pošto se nije očekivalo da će ovako brzo napustiti klupu Radničkog. Podsetimo, pre Lukovića, klupu Radničkog 1923 napustio je i Feđa Dudić.
Radnički je trenutno na 11. poziciji Super lige Srbije sa 13 osvojenih bodova.
