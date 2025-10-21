Slušaj vest

Fudbalski savez Švedske saopštio je danas da je nekadašnji menadžer Vest Hema Grejem Poter imenovan za novog selektora nacionalnog tima.

Poter (50) je prihvatio angažman na kratkoročnoj osnovi, sa zadatkom da pomogne Švedskoj u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje je započela ispod očekivanja.

"Veoma sam počastvovan ovim zadatkom, ali istovremeno i izuzetno motivisan. Švedska ima fantastične igrače koji svake nedelje nastupaju u najjačim ligama sveta. Moj posao biće da stvorim uslove da kao tim pružimo maksimum i odvedemo Švedsku na Svetsko prvenstvo narednog leta", izjavio je Poter.

Švedska je tražila novog selektora nakon što je Jon Dal Tomason otpušten posle poraza od Kosova (0:1) 13. oktobra, čime je izgubljena šansa za direktan plasman na Svetsko prvenstvo.

Ipak, Šveđani i dalje mogu izboriti baraž zahvaljujući uspehu u Ligi nacija 2024/25, u kojoj su osvojili prvo mesto u svojoj grupi.

Poter je bez posla od kraja septembra, kada je dobio otkaz u Vest Hemu posle lošeg starta sezone, klub je pretrpeo pet poraza u šest utakmica i pao u zonu ispadanja Premijer lige. Od dolaska u januaru, Englez je na klupi Vest Hema zabeležio šest pobeda u 23 meča.

Pre angažmana u Vest Hemu, Poter je vodio Svonsi i Brajton, a 2022. godine preuzeo je Čelsi, ali je otpušten posle sedam meseci na Stamford Bridžu.

Kurir sport/Beta