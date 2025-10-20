Slušaj vest

Na terenima u Železniku odigrana je jedinstvena prijateljska utakmica koja je pokazala da je sport najlepši most između ljudi. Devojčice iz Ženskog fudbalskog kluba „Železnik“ ugostile su ekipu Ženske fudbalske akademije „Latica“ iz Leška – prvog i jedinog ženskog fudbalskog kluba na Kosovu i Metohiji.

Utakmica je protekla u fer i takmičarskom duhu, uz osmehe i iskreno druženje na terenu. Iako je rezultat bio 7:3 u korist domaćih fudbalerki, pravo značenje ovog susreta nije bilo u brojkama već u prijateljstvu i podršci koja je prešla sve granice.

1/9 Vidi galeriju Prijateljski meč ŽFK Železnik - ŽFK Latica Foto: Privatna arhiva

Kako je poručeno sa Čukarice, kao institucija, cilj je bio da se devojčicama sa Kosova i Metohije pošalje jasna poruka – nisu same. Beograd, Čukarica i cela Srbija stoje uz njih.

Događaju su prisustvovali predstavnici opština Novi Beograd, Zemun, Palilula i Čukarica, kao i brojni ljubitelji sporta i predstavnici medija. Posebnu čast priredila je Sandra Sremčević, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije.

Dan u Železniku protekao je u duhu emocije, podrške i ponosa – dan kada je fudbal postao više od igre a Čukarica pokazala da je dom svima koji vole Srbiju.

BONUS VIDEO: