Srpski reprezentativac Srđan Babić doživeo je jezivu povredu desnog kolena na utakmici između njegovo Spartaka iz Moskve i Rostova (1:1) koja je odigrana u subotu.

Sa bolnom grimasom, u 10. minutu meča Srđan Babić napustio je utakmicu i odvezen u kliniku, gde je ustanovljen stepen povrede, koja nije nimalo bezazlena.

Srđan Babić u dresu moskovskog Spartaka Foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Ozbiljna i teška povreda

Mihail Butovski, glavni lekar Nacionalnog centra za sportsku medicinu Federalne medicinsko-biološke agencije Rusije, rekao je da je prosečan period oporavka od pokidanog prednjeg ukrštenog ligamenta šest meseci, iako trenutna istraživanja sugerišu da je poželjnije vratiti se fudbalu nakon devet meseci.

Spartak iz Moskve objavio je da će srpski 29-godišnjak Srđan Babić uskoro biti operisan.

- Trenutno prosečan period oporavka od ove povrede je šest meseci. Ali nedavna istraživanja naših i međunarodnih kolega sugerišu da je povratak u roku od devet meseci poželjniji. Videli smo slučajeve poput bivšeg igrača Spartaka Andreja Ješčenka, koji se vratio u akciju posle četiri i po meseca. Ili primer Viktora Vasina, koji se dugo oporavljao od slične povrede. Važno je imati na umu da je sve ovo veoma individualno i da nije sasvim tačno govoriti o određenom vremenu oporavka za Babića. Moramo sačekati hiruršku proceduru, njenu metodu i konkretnog hirurga. Pored same operacije, važan je i rani postoperativni period i kako teče rana rehabilitacija - bio je iscrpan doktor Mihail Butovski za Match TV.

Ista povreda prošle godine

Valja pomenuti da je Srđan Babić imao kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta pre manje od godinu dana, ali na levom kolenu. I tada je operisan. Sa psihološke strane to može biti ozbiljan problem za Srđana Babića.

- Velika, ozbiljna povreda je uvek težak psihoemotivni period za svakog sportistu. Jasno je da Srđanova porodica, prijatelji, kolege i klub pružaju maksimalnu podršku. Ali bih preporučio da se ne zanemaruje mogućnost rada sa psihoterapeutom, jer ovi stručnjaci mogu da vam pomognu da se nosite ne samo sa fizičkom traumom već i sa psihoemotivnim stresom povezanim sa ozbiljnom povredom.

Stradalo mu levo koleno prošle godine - Srđan Babić Foto: FOTO: FSS

Operisan u Beogradu

Srđan Babić je operaciju levog kolena izvršio u Srbiji, u Beogradu. Rusi smatraju da bi bilo dobro da razmorti opciju da bude operisan u njihovoj zemlji.

- Skoro sve hirurške procedure vezane za profesionalni sport mogu se obaviti u Rusiji. To je stvar poverenja ili nepoverenja. Operacija prednjeg ukrštenog ligamenta definitivno može da se obavi u Rusiji. Znam da se ruski igrači iz mnogih timova podvrgavaju operacijama u našoj zemlji. Babić, na primer, ne ide u Nemačku, već, kao što ste rekli, bira Beograd, što znači da veruje lokalnim specijalistima - rekao je Butovski.

Ove sezone, srpski defanzivac Srđan Babić odigrao je 13 utakmica za crveno-bele u svim takmičenjima.