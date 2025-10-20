Slušaj vest

Jakovljević je napunio 63 godine krajem septembra, a preminuo je 20. oktobra.

Vest o odlasku slavnog golmana je objavio Borac iz Banjaluke.

- Napustio nas je naš Anto “Tončo” Jakovljević koji je preminuo u 64. godini života. Pamtiće se Tončine odbrane u Borčevom dresu na stadionima od Vardara do Triglava, a pamtiće se i da je bio omiljen među svojim saigračima i čovek koji je živeo za fudbal. Anto Jakovljević dao je veliki doprinos svim našim uspesima “osamdesetih” godina prošlog veka i za sva vremena čuvaćemo uspomenu na njega. FK Borac želi da uputi saučešeće porodici i prijateljima Ante Jakovljevića. Anto, počivaj u miru i neka ti je večna slava - navedeno je u objavi Borca.

Jakovljević je od 1981. do 1991. godine branio za Borac, a u nastavku karijere je branio za Sarajevo, Pazinku, Muru, Ljubljanu, Hrvatski Dragovoljac i Mladost iz Suhopolja.

Ostaće upamćen kao član generacije Borca koja je 1988. godine na stadionu Partizana pobedila Crvenu zvezdu u finalu Kupa Maršala Tita.

Tokom svoje karijere je bio i reprezentativac Bosne i Hercegovine za koju je zabeležio jedan nastup.

