PREMINUO ČUVENI GOLMAN: U Humskoj šokirao Crvenu zvezdu u finalu Kupa, branio i za reprezentaciju
Jakovljević je napunio 63 godine krajem septembra, a preminuo je 20. oktobra.
Vest o odlasku slavnog golmana je objavio Borac iz Banjaluke.
- Napustio nas je naš Anto “Tončo” Jakovljević koji je preminuo u 64. godini života. Pamtiće se Tončine odbrane u Borčevom dresu na stadionima od Vardara do Triglava, a pamtiće se i da je bio omiljen među svojim saigračima i čovek koji je živeo za fudbal. Anto Jakovljević dao je veliki doprinos svim našim uspesima “osamdesetih” godina prošlog veka i za sva vremena čuvaćemo uspomenu na njega. FK Borac želi da uputi saučešeće porodici i prijateljima Ante Jakovljevića. Anto, počivaj u miru i neka ti je večna slava - navedeno je u objavi Borca.
Jakovljević je od 1981. do 1991. godine branio za Borac, a u nastavku karijere je branio za Sarajevo, Pazinku, Muru, Ljubljanu, Hrvatski Dragovoljac i Mladost iz Suhopolja.
Ostaće upamćen kao član generacije Borca koja je 1988. godine na stadionu Partizana pobedila Crvenu zvezdu u finalu Kupa Maršala Tita.
Tokom svoje karijere je bio i reprezentativac Bosne i Hercegovine za koju je zabeležio jedan nastup.