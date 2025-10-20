- Napustio nas je naš Anto “Tončo” Jakovljević koji je preminuo u 64. godini života. Pamtiće se Tončine odbrane u Borčevom dresu na stadionima od Vardara do Triglava, a pamtiće se i da je bio omiljen među svojim saigračima i čovek koji je živeo za fudbal. Anto Jakovljević dao je veliki doprinos svim našim uspesima “osamdesetih” godina prošlog veka i za sva vremena čuvaćemo uspomenu na njega. FK Borac želi da uputi saučešeće porodici i prijateljima Ante Jakovljevića. Anto, počivaj u miru i neka ti je večna slava - navedeno je u objavi Borca.