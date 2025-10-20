Slušaj vest

Ekipa iz Birmingema je kao gost pobedila na teškom gostovanju u Londonu, a Dinj je u 82. minutu napustio igru nakon što je, u duelu sa Kevinom Dansom, zaradio ozbiljnu povredu.

Defanzivac Totenhema nije dobio ni žuti karton od sudije Sajmona Hupera, a to je prilično naljutilo Francuza.

Dinj je besneo na terenu i, pogotovo, kasnije na klupi svog tima.

U jednom trenutku je šutnuo stolicu ispred sebe, a potom ustao i prišao Entoniju Tejloru, četvrtom sudiji i pokazao mu ranu.

Ubrzo nakon toga je i javnost mogla da vidi kako izgleda noga levog beka, pošto je Dinj objavio fotografiju na svoj nalog na društvenoj mreži Instagram gde ima nešto manje od 2,5 miliona pratilaca.

Jeziva povreda Luke Dinja
Jeziva povreda Luke Dinja Foto: Instagram/lucasdigne

Dinj je karijeru počeo u Lilu, a u ranoj fazi karijere je prešao u Pari Sen Žermen. Igrao je potom za Romu i Barselonu pre nego što je došao u Premijer ligu.

Reprezentativac Francuske je od 2018. do 2022. godine je bio član Evertona, a onda je, za obeštećenje od 30 miliona evra stigao u Aston Vilu.

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram