Sin fudbalske legende Stjuarta Pirsa tragično je poginuo u bizarnoj nesreći, preneo je Dejli Mejl.

Harli Pirs (21) izgubio je kontrolu nad traktorom na seoskom putu blizu porodične kuće u Viltširu, sleteo je sa puta i preminuo na licu mesta.

Na traktoru nesrećnog Harlija pukla je guma, te je zbog toga došlo do nesreće sa smrtnim ishodom.

Policija je saopštila da su njegovi roditelji obavešteni o tragediji, te da imaju punu podršku organa reda.

Harli je bio najmlađe od dvoje dece koju je Stjuart imao sa bivšom suprugom Liz.

Bivši par takođe ima stariju ćerku Čelsi iz svog 20-godišnjeg braka koji je okončan 2013. godine.

Nesreća u kojoj je život izgubio Harli Pirs desila se u četvrtak oko 14.30 na putu A417 Old Berdlip Hil u Vitkomu. Izvor Dejli Mejla istakao je sledeće o nesreći:

- Koliko nam je rečeno, Harlijev traktor je imao kvar i on je izgubio kontrolu.

Harli je vodio sopstvenu kompaniju, "Harli Pirs Poljoprivredna služba", radeći na farmama na granici Viltšira i Glosteršira. Živeo je blizu Marlboroa u Viltširu.

