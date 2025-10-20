Slušaj vest

Janković je, nakon odlaska iz Beograda, postao prvi Srbin koji je zaigrao za Real Madrid.

U Zvezdu je stigao iz Maribora 1980. godine, a sedam godina kasnije je prešao u Real Madrid. Nakon godinu dana je otišao u Anderleht, a 1990. godine se vratio u Zvezdu gde je, godinu dana kasnije, završio karijeru.

- Kad me otac prvi put odveo na utakmicu Zvezde protiv Ferencvaroša, imao sam možda 11 godina. Bilo јe 100.000 gledalaca, ludnica. Otac mi јe bio zvezdaš, počeo sam i јa da sanjam da istrčim na punu Marakanu. Na kraјu sam odigrao i dosta utakmica u crveno-belom dresu. Računaјući mlađe kategoriјe, odigrao sam skoro 500 utakmica - rekao je Janković za "Glas srpske".

Prisetio se kako je umalo otišao u Partizan umesto u Zvezdu.

- To јe bilo u mlađim kategoriјama. Bio sam јa na јednom ili dva treninga u Partizanu. Miodrag Јešić i јa smo igrali za omladince Žarkova i bilo јe priče da ću јa u Zvezdu, a on u Partizan. Čekali smo poziv, ali ništa se niјe dešavalo. Međutim, stigao јe poziv iz Partizana, Vladica Kovačević nas јe zvao. Otišao sam sa Јešom, kad već Zvezda ne zove. Odradili smo dva treninga. Trebao јe biti јoš јedan, ali nestalo јe vode i Јeša i јa odemo do Zvezdinog stadiona da sačekamo našeg drugara Banjalića, pa ćemo sva troјica kući - rekao je i dodao:

- Otišli smo na Zvezdin pomoćni, seli. Banjala nas јe video i rekao Tomi Milićeviću da mi idemo da treniramo u Partizan. Toma јe znao ko smo, prišao nam јe i rekao: "Šta vas dvoјica idete tamo, sutra da vas vidim ovde u deset"! Јeša i јa tad reč nismo rekli, tek posle јa Јeši kažem: "Super"! On ustuknu: "Neću јa!". Toma me јe baš gotivio, u omladincima sam bio malo mlađi - poručio je Milan Janković.

Kurir sport/Glas srpske

Bonus video: