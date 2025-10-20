Slušaj vest

FK Crvena zvezda demonstrirala je silu u Superligi Srbije, tako što je na stadionu "Rajko Mitić" deklasirala IMT rezultatom 6:1.

Ono što je posebno obradovalo navijače crveno-belih jeste činjenica da su među boljima u ubedljivoj pobedi bila deca kluba, klinci ponikli u omladinskoj školi Vasilije Kostov i Luka Zarić. A obojica još nisu punoletni.

Vasilije Kostov slavi gol protiv Porta u Ligi Evrope 2025. Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Godine i fudbalsko umeće

Vasilije Kostov napunio je 11. maja 17 godina, a Luka Zarić ima još 16 leta, još nekih deset dana. Njihove godine, a posebno fudbalsko umeće izazivaju ponos na Marakani. Vasilije Kostov se igrao fudbala protiv IMT, briljirao na poziciji bliže golu, a kapitenska traka oko ruke, kad je Mirko Ivanić, inače trostruki strelac na meču, napustio teren, kao da mu je dala dodatni motiv da bude još bolji.

Vasilije Kostov potvrdio je da je već sada ozbiljan fudbaler i da poziv u A reprezentaciju nije bio slučajan. Protiv IMT dao je jedan gol i imao dve asistencije. Ove jeseni Zvezdin plavušan odigrao je 12 utakmica u svim takmičenjima, postigao četiri gola i upisao pet asistencija, što je impozantan učinak i pokazatelj da je on sa 17 godina i te kako spreman za ozbiljan nivo igre.

1/7 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Neverovatan napredak

Napredak Kostova je neverovatan, debitovao je u večitom derbiju, zatim u Ligi Evrope, bio jedan od najboljih u redovima crveno-belih protiv Porta. I ne čudi što ga prate skauti mnogih velikih evropskih klubova, a pominju se Barselona, klubovi iz Serije A i Bundeslige. Izvesno je da će biti na spisku putnika za Bragu, protiv koje Crvena zvezda igra u četvrtak od 18.45 časova. Hoće li biti u startnih 11, zna samo trener Vladan Milojević.

Luka Zarić igra na dvojnu registraciju ove sezone, za Crvenu zvezdu i Grafičar. Čest je izbor šefa struke Vladana Milojevića kad su u pitanju bonus igrači. Ukupno je upisao 11 utakmica za ova dva kluba, a crveno-beli dres nosio je protiv Mladosti, Železničara, Radničkog 1923, Napretka i IMT, protiv kojeg je upisao superligaški prvenac i asistenciju za gol Kostova.

Luka Zarić na utakmici protiv IMT kada je dao svoj prvenac u dresu Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zarić kao Radonja

Ukupno 192 minuta na terenu. Za njega kažu da bi mogao da zameni Nemanju Radonjića u skorije vreme. Neće putovati u Bragu, jer će igrati za omladince Crvene zvezde protiv Banjika u Ostravi.

Što se tiče utakmice u Bragi, Crvena zvezda će biti jača za Radeta Krunića, a verovatno i za Aleksandra Kataija. Posle povrede mišića Krunić je odigrao prvo poluvreme protiv IMT i pokazao da je spreman, dok Katai nije ulazio u igru, ali je vredno trenirao proteklih dana. Kako sada stvari stoje, deluje da će Krunić i Handel činiti tandem zadnjih veznih igrača, dok će mladi Kostov biti pomeren ka golu protivnika.