Srpski defanzivac koji igra za Ahmat iz Groznog, Miroslav Bogosavac, otkrio je da bi uskoro mogao da dobije rusko državljanstvo i to pre zime.



Miroslav Bogosavac (29) igra za Ahmat od februara 2020. godine, a pre toga bio je član Čukaričkog i Partizana, čiju je prošao omladinsku školu.

Prija mu život u Groznom i Rusiji - Miroslav Bogosavac Foto: Mike Kireev/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čita i piše na ruskom

- Moram da čekam do zime. Već pet godina igram u Rusiji. Moja je odluka da podnesem papire i dobijem pasoš - rekao je Miroslav Bogosavac za Match TV.



Otkrio je levi bek Ahmata i da mu prija Rusija.

- Dobro govorim ruski jezik (smeh). Mogu da čitam i pišem na ruskom, znam sve.

Izgleda da Bogosavcu prija život u Groznom.

- Dugo sam u Rusiji, navikao sam se na sve ovde. Sve mi se sviđa.

Ne pamti po dobrom Marka Nikolića

Ruske novinare interesovalo je hoće li Srbin dobiti pasoš u Groznom gde živi, ili u Moskvi, gde je ambasada Srbije.

- Još ne znam, sačekajmo do zime. A onda reći gde sam ga dobio - otkrio je Bogosavac.

Rođen je u Sremskoj Mitrovici, a prošao je celokupnu školu Partizana u koji je stigao kao dečak od 12 godina. Debitovao je kod trenera Zorana Milinkovića 2015. godine. Bio je standardan kod Ivana Tomića, ali je po dolasku Marka Nikolića izgubio status, pa je odlučio da napusti klub i prede u Čukarički.



Igrao je Miroslav Bogosavac za sve mlade selekcije srpske fudbalske reprezentacije. Debitovao je za A tim kod selektora Mladena Krstajića 20. marta 2019. godine protiv Nemačke (1:1) u Volfzburgu. To mu je jedina utakmica za Orlove.