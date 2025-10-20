Slušaj vest

Disciplinska komisija Svetske fudbalske federacije (FIFA) kaznila je Fudbalski savez Hrvatske (HNS) sa ukupno 48.500 švajcarskih franaka.

Razlog su incidenti navijača na mečevima protiv Češke i Gibraltara u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, saopštio je HNS.

Selekcije Češke i Hrvatske odigrale su 9. oktobra u Pragu bez golova u meču grupe L kvalifikacija za SP 2026.

Disciplinska komisija FIFA-e kaznila je HNS sa 41.000 franaka zbog toga što su hrvatski navijači ubacivali predmete na teren i palili pirotehnička sredstva na duelu protiv Češke.

