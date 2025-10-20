Hrvatska kažnjena od strane FIFA.
DOLIJALI! FIFA brutalno kaznila Hrvate zbog divljanja navijača!
Disciplinska komisija Svetske fudbalske federacije (FIFA) kaznila je Fudbalski savez Hrvatske (HNS) sa ukupno 48.500 švajcarskih franaka.
Razlog su incidenti navijača na mečevima protiv Češke i Gibraltara u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, saopštio je HNS.
Selekcije Češke i Hrvatske odigrale su 9. oktobra u Pragu bez golova u meču grupe L kvalifikacija za SP 2026.
Disciplinska komisija FIFA-e kaznila je HNS sa 41.000 franaka zbog toga što su hrvatski navijači ubacivali predmete na teren i palili pirotehnička sredstva na duelu protiv Češke.
