Taj duel na Banovom brdu između ostalog obeležio je i štoper belo-crnih Milan Đoković, koji je postigao prvenac u dresu Čukaričkog, ali i u Super ligi.

Dogodilo se to u 30. minutu, kad je posle asistencije Tomovića volej udarcem sa 15 metara savladao Samčovića. Gol je prvobitno poništen, ali je posle poziva iz VAR sobe i pregledanog snimka sudija Trifković pokazao na centar.

„Ta četiri minuta trajala su kao večnost. Sudija je odmah svirao prekršaj, ali čim je dobio poziv iz VAR sobe bilo mi je jasno da rastu šanse da prizna gol. Iako su me sa naše klupe uveravali da je sve čisto, ta četiri minuta koliko je trajala provera bila su mi kao večnost, ali smo ipak imali priliku da se radujemo„, kazao je Đoković.

I pre tog pogotka, Čukaričkom je poništen jedan gol, u šestom minutu mrežu rivala je zatresao Sambu Sisoko, arbitri su doneli odluku da je tome prethodio prekršaj Miladinovića.

„Nisam mogao da verujem da će nam i drugi gol biti poništen, ne dešavaju se takve situacije baš često tokom jedne utakmice. Posebno zbog činjenice da sam bio svestan da je sve bilo čisto, srećom to se i potvrdilo posle pregledavanja snimka. A posebno mi je drago što je gol pao posle akcije koju smo uvežbavali na treningu„.

1/6 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Čukarički - TSC Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Odigrao je Čukarički gotovo savršeno prvo, ali dosta lošije drugo poluvreme.

„Sve je funkcionisalo kako treba u prvih 45 minuta igre, imali smo igru, rezultat i samopouzdanje. Ali, usledio je pad u nastavku, a Novi Pazar ima dosta dobru ekipu koja je to znala da kazni. Na žalost, nismo stigli do pobede, da jesmo naša pozicija na tabeli bila bi još bolja. Prosuli smo dva boda, a bili smo u dosta dobroj situaciji posle prvog poluvremena„.

Đoković je postigao prvenac za belo-crne, ali nisu ovo prvi njegovi golovi u seniorskom fudbalu.

„Prošle sezone kao pozajmljeni igrač dva puta sam pogađao u dresu Radnika iz Surdulice, tada u Prvoj ligi Srbije. Mnogo mi je značilo igranje tamo, dobio sam kontinuitet, a to je ono što je svakom igraču potrebno. Uz to, imao sam priliku da se naviknem i na veštački teren, sličan onome kakav mi sad imamo na Banovom brdu„.

Slobodan dan Đoković je iskoristio da otputuje do Čačka. Put rodnog grada će uskoro ponovo, već 29. oktobra, kad će sa Čukaričkim gostovati Borcu 1926 u okviru prvog kola Kupa Srbije.

„Potajno sam priželjkivao da igramo protiv Borca, ipak je to moj klub, gde sam i započeo karijeru. Ima još dosta do te utakmice, prethodno nas čeka i duel protiv Železničara u Pančevu, ali jedno je sigurno, imaću u Čačku veliku podršku, kao što je to i na svakoj utakmici koju igramo„.

Pomenuo je Đoković gostovanje Železničaru u Pančevu (subota, 18 časova).

„Vrlo bitna utakmica, u kojoj bi nam pobeda mnogo značila. Ulazimo u seriju teških utakmica i naporan ritam zbog obaveza i u Kupu Srbije. Ali, to je ono za šta smo se spremali. Već smo igrali i tri utakmice na početku sezone kao domačini u Pančevu, i to će nam pomoći u pripremi ove utakmice, ali svakako da imamo veliko poštovanje prema ekipu Železničara, vrlo su kvalitetan sastav. Na nama je da ponovimo igru iz prvog poluvremena protiv Novog Pazara i da tako igramo čitavu utakmicu„, poručio je Đoković.

Čukarički je ponovo igrao u formaciji 5-3-2, Đoković ističe da mu ona izuzetno prija.

„Posebno zbog činjenice da su oko mene takva dva štopera kao što su Tomović i Miletić, pored mene sa leve strane i Tošić. Eto, u poslednje dve utakmice golove smo postizali Tomović i ja, ali ćemo se prevashodno truditi da sačuvamo sopstvenu mrežu. A golove ima ko da daje, nećemo se buniti ako i mi ponekad pogodimo„, nasmejao se na kraju razgovora Milan Đoković.