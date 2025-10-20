Ekipa je na kraju i pobedila...
Fudbal
ISPLIVAO SNIMAK IZ SVLAČIONICE, OVO JE DA SE NAJEŽIŠ! Srbin zagrmeo kao nikad dosad - okupio saigrače, pa im održao emotivan govor koji će se pamtiti! VIDEO
Slušaj vest
Borba za titulu u Grčkoj sve je uzbudljivija, a posle sedam kola na vrhu je PAOK. Velikan iz Soluna je u velikom derbiju savladao AEK u Atini sa 2:0 i tako preuzeo prvo mesto na tabeli.
Kapiten PAOK-a, Andrija Živković, bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu.
Andrija Živković, PAOK Foto: Screenshot, Printscreen, ACHILLEAS PAGOURTZIS / Sipa Press / Profimedia
Vidi galeriju
Prvo je asistirao za vodeći gol, a zatim učestvovao i u akciji za drugi pogodak, koji je postigao mladi Konstatelijas.
PAOK sada ima bod više od AEK-a i Olimpijakosa, a dan posle meča pojavio se i snimak iz svlačionice na kojem Živković drži emotivan govor i traži od saigrača da daju sve od sebe na terenu.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Reaguj
Komentariši