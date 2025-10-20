Slušaj vest

Borba za titulu u Grčkoj sve je uzbudljivija, a posle sedam kola na vrhu je PAOK. Velikan iz Soluna je u velikom derbiju savladao AEK u Atini sa 2:0 i tako preuzeo prvo mesto na tabeli.

Kapiten PAOK-a, Andrija Živković, bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu.

Prvo je asistirao za vodeći gol, a zatim učestvovao i u akciji za drugi pogodak, koji je postigao mladi Konstatelijas.

PAOK sada ima bod više od AEK-a i Olimpijakosa, a dan posle meča pojavio se i snimak iz svlačionice na kojem Živković drži emotivan govor i traži od saigrača da daju sve od sebe na terenu.

Pogledajte kako je to izgledalo: