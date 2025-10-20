Slušaj vest

Malo je ljudi na fudbalskoj kugli koji ne gaje baš nikakve simpatije prema Jirgenu Klopu. Umeo je da se nosi sa medijima, umeo nekada da traži i izgovore, ali harizma i fudbal koji su njegovi timovi, a posebno poslednji - Liverpul - igrali, nikoga nisu ostavljali ravnodušnim.

Jedino čudno u intervjuu koji se dogodio pre nekoliko dana jeste tajming njegovog objavljivanja - dan nakon četvrtog vezanog poraza Liverpula u svim takmičenjima. Poslednji je stigao od najvećeg rivala Mančester junajteda.

Odmah na početku, ističe se pitanje o mogućem povratku Nemca na "Enfild".

"Rekao sam da se nikada neću vratiti u Premijer ligu, samo ako je reč o Liverpulu. Tako da, teoretski je moguće", kazao je.

Pričao je o mnogim drugim temama, pa i o uticaju smrti Dioga Žote na ekipu, što, ne smatrajući kao izgovor, definitivno jeste na posebna način pogodilo igrače.

"Kada sam saznao za vest sedeo sam bez ijedne reči neko vreme. On mi je bio član porodice. Niko u Liverpulu nikada neće koristiti smrt Dioga Žote kao izgovor, ali u ovoj stiuaciji svakog dana, oni šetaju kroz prostorije gde je on non-stop bio. Nemoguće je nositi se s time. Kako uopšte zameniti momka kao što je Diogo Žota? Kako možeš da zameniš momka koji je bio toliko dobar sa svakim u klubu? Istina je i da je Mo Salah bio taj koji me je ubedio da ga dovedem", kazao je Jirgen Klop.

Tu se delom krije i loša forma Mohameda Salaha koji je, ako se sećamo, javno plakao na otvaranju sezone na "Enfildu" po završetku utakmice protiv Bornmuta.

