Škotski fudbalski klub Rendžers imenovao je danas Denija Rola za novog trenera.

Rendžers je 5. oktobra posle 17 utakmica otpustio trenera Rasela Martina i doveo je Rola, koji je potpisao ugovor na dve i po godine.

"Ovo je ogromna privilegija u neverovatnom klubu, poznatom širom sveta. Znam da je početak sezone bio težak, ali ima za mnogo toga da se igra. Očekivanja su jasna, navijači sada žele da vide rezultate, moj mentalitet i iskustvo su da razmišljam na potpuno isti način", rekao je 36-godišnji nemački trener.

Rendžers je šesti na tabeli sa jednom pobedom iz osam utakmica, a u četvrtak će igrati protiv Brana u Ligi Evropa.

"Nemamo vremena za gubljenje. Odmah počinjemo. Poštujem to da se poverenje zaslužuje i shvatam da moramo da uverimo navijače u ono što radimo tako što ćemo im to od početka pokazati na terenu", naveo je Rol.

Rol je od oktobra 2023. godine do ovog jula predvodio Šefild venzdej, a pre toga radio je kao pomoćni trener u Lajpcigu, Sautemptonu i Bajernu iz Minhena.