Kremoneze je posle četvrtog remija 10. na tabeli sa 10 bodova, a Udineze je 11. sa bodom manje.
Fudbal
REMI KREMONEZEA I UDINEZEA: Obe ekipe nastavile su niz bez pobede
Slušaj vest
Fudbaleri Kremonezea odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Udinezea, u utakmici sedmog kola Serije A.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Kremoneze je poveo golom koji je Filipo Teračano postigao u četvrtom minutu, a izjednačio je Nikolo Zaniolo u 51. minutu.
Obe ekipe nastavile su niz bez pobede. Kremoneze je posle četvrtog remija 10. na tabeli sa 10 bodova, a Udineze je 11. sa bodom manje.
U sledećem kolu Kremoneze će dočekati Atalantu, a Udineze će na svom terenu igrati protiv Lečea.
Reaguj
Komentariši