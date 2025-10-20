Slušaj vest

Fudbaleri Kremonezea odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Udinezea, u utakmici sedmog kola Serije A.

 Kremoneze je poveo golom koji je Filipo Teračano postigao u četvrtom minutu, a izjednačio je Nikolo Zaniolo u 51. minutu.

Obe ekipe nastavile su niz bez pobede. Kremoneze je posle četvrtog remija 10. na tabeli sa 10 bodova, a Udineze je 11. sa bodom manje.

U sledećem kolu Kremoneze će dočekati Atalantu, a Udineze će na svom terenu igrati protiv Lečea.

