Slušaj vest

Fudbaleri Brentforda pobedili su večeras u Londonu domaći Vest Hem 2:0, u utakmici osmog kola Premijer lige.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Brentford je poveo golom Igora Tijaga u 43. minutu. On je i u sedmom minutu nadoknade prvog poluvremena postigao gol, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Pobedu Brentfordu obezbedio je Matijas Jensen u petom minutu nadoknade vremena.

Posle treće pobede Brentford se popeo na 13. mesto na tabeli sa 10 bodova.

Vest Hem je nastavio loš niz, pretrpeo je šesti poraz i ima četiri boda na pretposlednjem 19. mestu.

U sledećem kolu Brentford će dočekati Liverpul, a Vest Hem će na gostujućem terenu igrati protiv Lidsa.

Ne propustiteFudbalJIRGEN KLOP BACIO NAVIJAČE LIVERPUL U TRANS! Najavio je mogući povratak na "Enfild" - rekao je da se nikada neće vratiti u Premijer ligu, ali...
profimedia0777733490.jpg
FudbalJEZIVA POVREDA U PREMIJER LIGI! Fudbaler divljao tokom utakmice zbog sudija, a onda pokazao kako izgleda njegova noga
Reakcija Luke Dinja nakon povrede
FudbalKANDIDATA JE SVE MANJE! Ko će biti novi trener Nikoli Milenkoviću?! Evo ko je glavni favorit!
profimedia-0955520238.jpg
FudbalAMORIM BLISTA POSLE VELIKOG TRIJUMFA NA ENFILDU: Najveća pobeda u mojoj karijeri...
profimedia-0989392090.jpg

Navijači Engleske na Marakani Izvor: Kurir