Pobedu Brentfordu obezbedio je Matijas Jensen u petom minutu nadoknade vremena
Fudbal
BRENTFORD POSLE DRAME SAVLADAO VEST HEM: Jensen u petom minutu nadoknade Pčelicama doneo tri boda
Slušaj vest
Fudbaleri Brentforda pobedili su večeras u Londonu domaći Vest Hem 2:0, u utakmici osmog kola Premijer lige.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Vidi galeriju
Brentford je poveo golom Igora Tijaga u 43. minutu. On je i u sedmom minutu nadoknade prvog poluvremena postigao gol, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.
Pobedu Brentfordu obezbedio je Matijas Jensen u petom minutu nadoknade vremena.
Posle treće pobede Brentford se popeo na 13. mesto na tabeli sa 10 bodova.
Vest Hem je nastavio loš niz, pretrpeo je šesti poraz i ima četiri boda na pretposlednjem 19. mestu.
U sledećem kolu Brentford će dočekati Liverpul, a Vest Hem će na gostujućem terenu igrati protiv Lidsa.
Reaguj
Komentariši