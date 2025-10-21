Slušaj vest

Turbulentni dani u Napretku i dalje traju. Uprava Kluba je podnela neopozivu ostavku, zatim je zasedala Skupština i jednoglasno je odbila.

Posle poraza u Subotici od Spartaka i Crvene zvezde u Kruševcu, očekivao se pozitivan rezultat protiv OFK Beograda u Zaječaru. U tom cilju obavljene su mini pripreme na Zlatiboru u vreme reprezentativne pauze. Do prekretnice nije došlo.

Kompletnu odgvornost za katastrofu na stadionu Kraljevica u Zaječaru preuzeo je Radoslav Batak, kormilar posrnulog broda iz grada pod Bagdalom.

- Generalno, naše jako loše izdanje. Praktično smo poklonili domaćinu prva dva gola. Pre prvog imali smo loptu u posedu i bukvalno je predali protivničkom igraču u noge. Kod drugog greška posle auta, a upravo ofanzivnom autu smo na treninzima prethodne nedelje posvetili puno vremena. Posle toga individualni kvalitet Romantičara je došao do punog izražaja. Ne mogu da kažem da igrači nisu želeli, da se nisu trudili, ali evidentno je da je prisutan strah - rekao je Batak i dodao:

- Upravo zbog toga sam im pred put u Zaječar i rekao da to nije utakmica života, da sam ja odgovoran za rezultat, da igraju slobodno, jer iza nas je tek trećina prvenstva. Sve što smo radili u pripremi, međutim, palo je u vodu. Trener na treningu ima uticaj 80 odsto, igrači 20, na utakmici je suprotno. U svakom slučaju, predstoji nam studiozna analiza, izjavio je šef stručnog štaba Radoslav Batak.